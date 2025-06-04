Amasra'da Deniz Kirliliğine Neden Olan Kömür Ocağına Cezası Kesildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Amasra'da denize maden atığı döken kömür ocağına 1 milyon 337 bin 334 lira ceza kesildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ekiplerce Bartın Amasra'daki deniz kirliliği haberleri üzerine yapılan denetimlerde, Gömü köyünde bulunan bir kömür ocağından dere yatağı vasıtasıyla denize maden atığı döküldüğünün tespit edildiği belirtildi.

Çevre Kanunu kapsamında deniz kirliliğine neden olan işletmeye 1 milyon 337 bin 334 lira idari ceza uygulanırken, Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusunda bulunuldu.