Amasra'da deniz kirliliğine inceleme - Haberler

BARTIN'ın Amasra ilçesinin Çakraz tatil beldesinde deniz yüzeyinde kirlilik meydana gelirken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, sudan numune alarak TÜBİTAK'a gönderdi.

Çakraz'da sahil şeridi 800 metre uzunluğundaki denizde kirlilik meydana geldi. Deniz yüzeyindeki kirliliği görenler, durumu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'ne haber verdi. Sahile gelen ekipler, sudan numune alarak, incelenmesi için TÜBİTAK laboratuvarına gönderdi. Safranbolu'dan Çakraz'a tatile gelen İbrahim İnce, "Denizdeki kirlilik 2-3 gündür yaşanıyor ve ben denize giremiyorum. Burada halk arasında polen olduğu söyleniyor ama resmi bir durum yok. Ayrıca burada yaşayan vatandaşlar burada açıktan gemilerin atık bıraktığını söylediler. Tam olarak bilemiyoruz" dedi.