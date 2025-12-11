Tünele giren bozayı ile 2 yavrusu kamerada
Bartın'ın Amasra ilçesinde, tünele giren bir bozayı ve iki yavrusu cep telefonuyla görüntülendi. Gece saatlerinde tünele giren ayılar, daha sonra ormana geçerek kayboldu.
Amasra'ya gidişte Uğurlar köyünde bulunan 1075 metre uzunluğundaki tünele, gece saatlerinde bozayı ve 2 yavrusu girdi. Bu sırada tünelden geçen bir sürücü, ayıları cep telefonu ile görüntüledi. Tünelin sonuna kadar koşan ayılar, daha sonra ormana girerek gözden kayboldu.
Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,
