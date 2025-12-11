Tünele giren bozayı ile 2 yavrusu kamerada

BARTIN'ın Amasra ilçesinde tünele giren bozayı ve 2 yavrusu, cep telefonuyla görüntülendi.

Amasra'ya gidişte Uğurlar köyünde bulunan 1075 metre uzunluğundaki tünele, gece saatlerinde bozayı ve 2 yavrusu girdi. Bu sırada tünelden geçen bir sürücü, ayıları cep telefonu ile görüntüledi. Tünelin sonuna kadar koşan ayılar, daha sonra ormana girerek gözden kayboldu.