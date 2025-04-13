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Amasra'da Bir Saatte Dört Mevsim Yaşandı

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Bartın'ın Amasra ilçesinde bir saat içinde dolu, kar, yağmur ve güneş bir arada görüldü. İlçenin gökyüzü kısa süreliğine herkesin dikkatini çekti.

Amasra'da 1 saat içerisinde 4 mevsim birden yaşandı

Amasralılar bir saat içerisinde dolu, Kar, yağmur, gök gürültüsü, şimşekler ve güneşi art arda gördü

BARTIN - Gözde turizm merkezlerinden biri olan Bartın'ın Amasra ilçesinde bir saat içerisinde 4 mevsim birden yaşandı.

Amasra ilçesinde bugün saat 16.30 ile 17.30 arasında 4 mevsim birden yaşandı. Önce dolu yağan ilçe bir anda beyaza büründü. Dakikalar sonra ise dolu yerini kar yağışına bıraktığı ilçede gök gürültüleri eşliğinde yağmur başladı. Şimşeklerin de aydınlatmaya başladığı ilçede yaklaşık 45 dakika sonra da güneş açtı.

Tüm doğa olaylarını gören ilçenin gökyüzü ise adeta kızıla boyandı. Yaklaşık 2 saat boyunca ilçenin her tarafından görülen kızıllık ise gün batımı ile birlikte yerini karanlığa bıraktı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL TEKİN - Güncel
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