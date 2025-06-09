Amasra'da Bayram Yoğunluğu: Uzun Araç Kuyrukları Oluştu

Amasra'da Bayram Yoğunluğu: Uzun Araç Kuyrukları Oluştu
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Bayram tatili sebebiyle Amasra'da oluşan yoğunluk, araç trafiğini etkilemiş ve uzun kuyruklar oluşmuştur. Polis ekipleri, trafik denetimlerini sıklaştırarak durumu kontrol altına almaya çalışıyor.

Amasra'da bayram yoğunluğu sebebiyle uzun araç kuyrukları oluştu

BARTIN - Amasra'da bayram yoğunluğu sebebiyle uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri trafik denetimlerini sıklaştırdı.

Bayram tatilini geçirmek üzere Bartın'a gelen vatandaşlar, İnkumu ve Amasra sahillerinin yolunu tuttu. Amasra'da yüzde yüze yaklaşan doluluk, trafiği de etkiledi.

Bartın-Amasra karayolunda yoğun araç trafiği oluştu. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafiği kontrol altında tutmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kurban Bayramı'nı Amasra'da geçirmeyi tercih eden ziyaretçiler; Amasra Kalesi, Amasra Sahili ve denizi başta olmak üzere ilçede vakit geçirmeye devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL TEKİN - Güncel
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