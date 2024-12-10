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Amasra'da Amatör Dalgıçın Sit Alanında Dalışı Skandala Neden Oldu

Amasra'da Amatör Dalgıçın Sit Alanında Dalışı Skandala Neden Oldu
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Bartın'ın Amasra ilçesinde bir amatör dalgıç, arkeolojik sit alanında detektörle dalış yaparak ziynet eşyaları buldu. Ekipler, dalgıcın elde ettiği eşyalar üzerinde zabıt tutarak el koydu.

Bartın'ın Amasra ilçesinde sit alanında detektörle dalış yapan amatör dalgıcın denizden çıkardığı ziynet eşyaları muhafaza altına alındı.

Küçük Liman bölgesi arkeolojik sit alanında bir kişinin dalgıç kıyafeti ve detektörle dalış yaptığını görenler, durumu yetkililere bildirdi.

Emniyet ve Sahil Güvenlik ekipleri, amatör dalgıç olduğu belirlenen S.A'nın (35) denizden bulduğu yüzük, küpe, madeni para ve çeşitli buluntulara zabıt tutarak el koydu.

İzmir'den gelen S.A, gazetecilere, Karadeniz turunda Amasra'da hobi amaçlı dalış yaptığını ve bölgenin sit alanı olduğunu bilmediğini savundu.

Dün de Büyük Liman mevkisinde dalış yaptığı için gözaltına alındığını aktaran S.A, daha önce İzmir ve başka yerlerde bu şekilde dalış yaptığı için ifadesinin alındığını ancak define değil takı aradığından herhangi bir işlem yapılmadığını söyledi.

S.A, daha sonra ifadesi alınmak üzere ekiplerce karakola götürüldü.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
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