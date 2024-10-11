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Amasra'da 4.8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Amasra'da 4.8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
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Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

BARTIN'ın Amasra ilçesinde, 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Bartın'ın Amasra ilçesinde saat 10.16'da, 4.8 büyüklüğünde deprem oldu. Derinliği 9,33 kilometre olarak kaydedilen deprem nedeniyle kent merkezinde kısa süreli panik yaşandı. Deprem hasara yol açmazken, ekipler çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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