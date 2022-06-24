Amanoslar kırsalında PKK'lı teröristlerin kullandığı iki sığınak ve bir depo bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Amanoslar kırsalında PKK'lı teröristlerin kullandığı iki sığınak ve bir depo bulundu

AA - Burak Milli - Güncel
 - Güncelleme:
Amanoslar kırsalında PKK'lı teröristlerin kullandığı iki sığınak ve bir depo bulundu

Hatay'ın Payas ilçesi Amanos Dağları kırsalında PKK'lı teröristlerin kullandığı iki sığınak ve bir depoda 20 kilogram el yapımı patlayıcı ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Hatay'ın Payas ilçesi Amanos Dağları kırsalında PKK'lı teröristlerin kullandığı iki sığınak ve bir depoda 20 kilogram el yapımı patlayıcı ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik "Eren Abluka-12 Şehit Jandarma Er Hacı Bestami Gürz Operasyonu" kapsamında Amanos Dağları kırsalında arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

Güvenlik güçleri, tespit edilen iki sığınak ve bir depoda geçmiş yıllarda araziye gizlenmiş, A4 ile güçlendirilmiş 20 kilogram el yapımı patlayıcı, elektrikli kabloya bağlı 2 fünye ve yaşam malzemeleri ele geçirdi.

Delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, sığınak, patlayıcı ve yaşam malzemeleri imha edildi.

AA / Burak Milli - Güncel

Amanos Dağları Payas Hatay PKK Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title