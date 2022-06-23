Amanos Dağları'nda teröristlerin kullandığı sığınakta yaşam malzemesi bulundu Osmaniye'de, Amanos Dağları'nda PKK'lı teröristlerin kullandığı belirlenen sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi. Osmaniye'de, Amanos Dağları'nda PKK'lı teröristlerin kullandığı belirlenen sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı komando timleri, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan "Eren-Abluka 12 Şehit Jandarma Onbaşı Mustafa Kandemir" operasyonu kapsamında Amanos Dağları'nda arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Timlerin yerini belirlediği bir sığınakta, yaşam malzemeleri ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, sığınak imha edildi. AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel Mustafa Kandemir Amanos Dağları Osmaniye PKK Güncel Haberler

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