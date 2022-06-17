Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya ait sığınakta patlayıcı ele geçirildi - Haberler

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Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya ait sığınakta patlayıcı ele geçirildi

AA - Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya ait sığınakta patlayıcı ele geçirildi

Osmaniye'de, Amanos Dağları'nda PKK'lı teröristlerin kullandığı belirlenen sığınakta patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Osmaniye'de, Amanos Dağları'nda PKK'lı teröristlerin kullandığı belirlenen sığınakta patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı komando timleri, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan "Eren-Abluka 12 Şehit Jandarma Onbaşı Mustafa Kandemir" operasyonu kapsamında Amanos Dağları'nda arama tarama faaliyetleri gerçekleştirdi.

Timlerin yerini belirlediği bir sığınakta, patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, sığınak imha edildi.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

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