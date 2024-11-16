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Amal Jadou'dan Gazze için Farkındalık Çağrısı

Amal Jadou'dan Gazze için Farkındalık Çağrısı
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Filistin Büyükelçisi Amal Jadou, İstanbul Photo Awards sergisi vesilesiyle Gazzelilerin yaşadığı trajediyi AB'nin başkentinde duyurdu. Jadou, sergide yer alan fotoğrafların savaş suçlarını ve Gazze'deki insanlık dramını gözler önüne serdiğini vurguladı.

Avrupa Birliği (AB), Belçika ve Lüksemburg nezdinde Filistin Büyükelçisi Amal Jadou, Anadolu Ajansına (AA) düzenlediği İstanbul Photo Awards sergisi vesilesiyle İsrail'in soykırımına maruz kalan Gazzelilerin sesini AB'nin başkentinde duyurduğu için minnettar olduğunu söyledi.

Jadou, AA'nın düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması İstanbul Photo Awards'ın 10. yılının üçüncü sergisi için Brüksel'de verilen resmi davet etkinliğinde AA muhabirine konuştu.

Fotoğraflara baktığında, "dehşet, muazzam bir üzüntü, öfke ve hayal kırıklığı" hissettiğini söyleyen Jadou, " Gazze'de halkıma karşı yapılan her şey ve karşı karşıya kaldıkları soykırım yüzünden çaresizlik hissediyorum." dedi.

Jadou, Gazze'deki savaş suçları, insanlığa karşı suçlar, ölüm ve yıkımın İstanbul Photo Awards sergisinde yer alan fotoğraflarda tümüyle yansıtıldığını ifade etti.

Büyükelçi Jadou, "Biliyorsunuz, ölen insan sayısı 44 bin. İşgalci gücün temelde işgal altındaki ulusa karşı işlediği en büyük suç budur." diye konuştu.

"Kalbimi kıran bir fotoğraf"

AA'ya sergi dolayısıyla teşekkür eden Jadou, şu değerlendirmede bulundu:

"AA'ya bu sergiyi buraya getirerek Gazze'deki sessizlere ses verdiği, fotoğraflarla neler olduğunu gösterdiği, AB'nin başkentinde halkımın yaşadığı trajedi hakkında farkındalık oluşturduğu için minnettarım. Onur duyuyorum."

Jadou, Filistinli Gazeteci Mohammed Salem'in "Yeğeninin Ölü Bedenine Sarılan Filistinli Kadın" başlıklı eserinin birincilik ödülünü almasından da ayrıca minnettarlık duyduğunu dile getirdi.

Büyükelçi Jadou, "Kalbimi kıran bir fotoğraf. Ölü yeğenini saran bir kadın. Gazze'de, Batı Şeria'da ve Filistin'in her yerindeki birçok fotoğraf temelde trajik ve bu da onlardan biri." diye konuştu.

İstanbul Photo Awards 2024 sergisi

Haber, spor, çevre, portre ve günlük yaşam dallarında tekil ve seri fotoğrafların değerlendirildiği yarışmaya, bu yıl 20 binden fazla fotoğraf başvurusu oldu. Yarışmada toplam 10 kategoride, 32 fotoğrafçı ödül kazandı.

Bu yıl Turkcell'in iletişim sponsorluğunda düzenlenen yarışmaya, Sony ödül sponsoru, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) yurt dışı etkinlik sponsoru, Türk Hava Yolları (THY) ise hava yolu sponsoru olarak destek veriyor.

Ödül alan fotoğraflara dair bilgilere "istanbulphotoawards.com" adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
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