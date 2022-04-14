"Amaç Karadeniz'de Güç Dengesini Değiştirmek" - Haberler

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"Amaç Karadeniz'de Güç Dengesini Değiştirmek"

DailyMotion.com - Güncel
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Eski Ukrayna Başbakanlık danışmanı Yevgeniya Gaber, Rusya'nın Ukrayna savaşında misket bombası dahil her tür silahı kullandığını söyledi.

Eski Ukrayna Başbakanlık danışmanı Yevgeniya Gaber, Rusya'nın Ukrayna savaşında misket bombası dahil her tür silahı kullandığını söyledi. VOA Türkçe'ye konuşan Gaber, Moskova'nın Karadeniz'de güç dengesini değiştirme hedefinin Türkiye'yi etkileyeceğine dikkat çekti

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