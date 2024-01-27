Alzheimer hastası yaşlı adamın cesedine ulaşıldı
Kilis'in Polateli ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adamın cesedi, Kızılgöl köyü bölgesinde bulundu. Ceset otopsi için hastaneye kaldırıldı.
Kilis'in Polateli ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adamın cesedine ulaşıldı.
Polateli ilçesinde dün Alzheimer hastası M.Ç'nin (88) kaybolması üzerine çalışma başlatıldı.
Jandarma ekiplerince yapılan arama çalışması sonucunda, M.Ç'nin cesedi Kızılgöl köyü bölgesinde bulundu.
M.Ç'nin cesedi, otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.