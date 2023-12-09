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Alzheimer hastası yaşlı adamın cesedine ulaşıldı

9 Aralık 2023 16:05 Son Güncelleme: 16:07 Abone Ol

Kilis'te ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Alzheimer hastası yaşlı adamın cesedi, Şıhmehmet Mahallesi'nde kırsal alanda bulundu. Cesedin H.N'ye ait olduğu belirlendi ve otopsi için hastaneye kaldırıldı.