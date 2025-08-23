Alzheimer Hastası Vedat Ceylan, Kaybolduktan İki Gün Sonra Bulundu

? Samsun'un Alaçam ilçesinde kaybolan 55 yaşındaki Alzheimer hastası Vedat Ceylan, iki gün süren arama çalışmalarının ardından bulundu.

??Dün sabah 05.00 sıralarında Yenicami Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Ceylan için ailesinin kayıp ihbarında bulunması üzerine, bölgede geniş çaplı arama faaliyetleri başlatıldı.

Gece geç saatlere kadar süren aramalardan bir sonuç alınamamasına rağmen çalışmalar sürdürüldü.

?Arama kurtarma çalışmalarına bugün sabah saatlerinde, İl Jandarma Komutanlığı'ndan 2 komando timi, Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığından 25 personel, İl Emniyet Müdürlüğünden 2 polis özel harekat timi, Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğünden 20 personel, AFAD'dan 8 personel ve yaklaşık 40 sivil vatandaş katıldı.

??Bölge halkının da destek verdiği çalışmalar sonucunda, Ceylan, ekipler tarafından bulundu.

Sağlık kontrolleri için hastaneye götürülen Ceylan'ın, işlemlerin ardından ailesine teslim edileceği belirtildi.