Alzheimer Hastası Vedat Ceylan İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

Güncelleme:
Samsun'un Alaçam ilçesinde evden ayrıldıktan sonra kaybolan 55 yaşındaki Alzheimer hastası Vedat Ceylan'ı bulmak için kapsamlı bir arama kurtarma operasyonu başlatıldı. Ailesinin kayıp ihbarı üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, konum bilgisini değerlendirerek Ceylan'ın izini sürmeye çalışıyor.

Samsun'un Alaçam ilçesinde evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 55 yaşındaki Alzheimer hastası Vedat Ceylan'ı bulmak için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Sabah saat 05.00 sıralarında Yenicami Mahallesi'ndeki evinden ayrılan Ceylan'dan haber alınamaması üzerine ailesi kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip başlattı.

Yapılan incelemelerde, Ceylan'ın telefon sinyalinin, Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Kapaklı Mahallesi mevkisinde alındığı belirlendi.

Konum bilgisinin değerlendirilmesi üzerine, Alzheimer hastası Vedat Ceylan'ı bulmak için bölgede ortak bir arama kurtarma operasyonu başlatıldı.

Operasyona, Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığından 24 personel, Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğünden 15 personel, Alaçam Belediyesi Zabıta Amirliğinden 10 personel ve AFAD'dan 9 personel katıldı. Ayrıca vatandaşlar da arama çalışmalarına destek veriyor.

Ekipler, PTS (Plaka Tanıma Sistemi) ve diğer güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye alarak Ceylan'ın izini sürüyor.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
