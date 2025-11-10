Haberler

Alzheimer Hastası Şerife Kaptan 6,5 Saat Sonra Bulundu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kaybolan 71 yaşındaki Alzheimer hastası Şerife Kaptan, jandarma ekiplerinin 6,5 saatlik arama çalışmalarının ardından sağ olarak bulundu. Kaptan, hastaneye kaldırılarak muayene edildi.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, dün kaybolan Alzheimer hastası Şerife Kaptan (71), jandarma ekiplerin yaptığı arama çalışmasıyla 6,5 saat sonra sağ bulundu.

Gülpınar Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası Şerife Kaptan, dün saat 18.00 sıralarında kayboldu. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaptan'ın bulunması için arama-kurtarma çalışması başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), komando timleri ve iz takip köpeği 'Vida'yla arama kurtarma çalışmaları yapıldı. Gece görüş ve termal kameralara sahip dronların da kullanıldığı yoğun arama çalışmaları sonucunda Kaptan, saat 22.30 sıralarında evine 4 kilometre mesafedeki Kapız Deresi kenarında sağ bulundu. Kaptan, sağlık ekiplerine teslim edilerek ileri tetkik ve muayenesi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

YIL BAŞINDAN BU YANA 172 KAYIP BULUNDU

Öte yandan, Manisa İl Jandarma Komutanlığı 2025 yılı başından bu yana kayıp vakalarının yüzde 98'ini çözüme kavuşturduğu bildirildi. Toplam 176 kayıptan 172'sinin bulunarak yakınlarına teslim edildiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
