Alzheimer Hastası Ramazan Batur'un Kaybolduğu Yerin Arama Çalışmaları 6. Günde Devam Ediyor

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası Ramazan Batur'u (82) arama çalışmaları 6'ncı günde de devam ediyor.

Alzheimer hastası Ramazan Batur, 17 Eylül'de saat 15.00 sıralarında, Karabağ köyündeki evinden ayrıldı, bir daha dönmedi. Ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye Afad, jandarma, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Afad koordinesinde başlatılan ve 6'ncı gününde süren çalışmalar, Muş'tan gelen AFAD ekibi ile Kızılay, Sosyal Hizmet Merkezleri, İHH ve Umut Kervanı ekiplerinin katılımıyla 214 personel tarafından, 2 iz takip köpeği, termal drone ve zırhlı araç gözetleme sistemleriyle sürüyor.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,