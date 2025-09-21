Alzheimer Hastası Ramazan Batur İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 gün önce kaybolan Alzheimer hastasının bulunması için arama çalışmaları yürütülüyor.

İlçeye bağlı Karabağ köyünde yaşayan ve 17 Eylül saat 15.00 sıralarında evden ayrılan Ramazan Batur'dan (83) haber alamayan ailesi durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma, 112 Acil Sağlık ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Güvenlik korucuları ve köylülerin de yer aldığı yaklaşık 200 kişi, dron desteğiyle köy çevresinde ve dağlık alanda Batur'un bulunması için arama çalışması yürütüyor.

İHH arama kurtarma ekip lideri Özgür Ögetürk, AA muhabirine, tüm ekibin koordineli şekilde çalışarak Batur'un bulunması için büyük çaba sarf ettiğini belirtti.