Alzheimer Hastası Ramazan Batur İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Alzheimer Hastası Ramazan Batur İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası Ramazan Batur'un bulunması için AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri arama çalışması başlattı. Ailesinin kaybolduğunu bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası Ramazan Batur'un bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Karabağ köyünde oturan ve saat 15.00 sıralarında evden ayrılan Batur'dan haber alamayan ailesi durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Afad, jandarma, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Afad İl Müdürü Cahit Akkoyun, AFAD koordinesinde 1 müdahale aracı, 1 termal dron, 3 arama kurtarma timi, 20 jandarma ve 3 UMKE personeliyle bölgede arama çalışması yapıldığını belirtti.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz
