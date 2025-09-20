Alzheimer Hastası Ramazan Batur İçin Arama Çalışmaları 4. Günde Devam Ediyor

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası Ramazan Batur'u (82) arama çalışmaları, 4'üncü günde de devam ediyor.

Alzheimer hastası Ramazan Batur, 17 Eylül'de saat 15.00 sıralarında, Kurtalan ilçesi Karabağ köyündeki evinden ayrıldı, bir daha dönmedi. Ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye AFAD, jandarma, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD koordinesinde başlatılan ve 4'üncü gününde olan aramalar; 1 müdahale aracı, 1 termal dron, 3 arama kurtarma timi, 165 jandarma, 2 canlı arama köpeği ve 3 UMKE personeliyle devam ediyor.

Öte yandan, arama kurtarma çalışmalarına katılması için jandarmadan kadavra arama köpekli ekip desteği de talep edildiği de belirtildi.