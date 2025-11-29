Haberler

Alzheimer Hastası Mustafa Abi İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Mudanya ilçesinde evden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen Alzheimer hastası 80 yaşındaki Mustafa Abi'nin bulunması için arama çalışmaları sürüyor. Eşi ve mahalle sakinleri, durumu jandarmaya bildirdi, birçok arama kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde evden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen Alzheimer hastası Mustafa Abi'nin (80) bulunması için çalışma başlatıldı.

Saat 10.00 sıralarında ilçeye bağlı Evciler Mahallesi'ndeki evinden ayrılan Mustafa Abi, akşam geri dönmeyince eşi Ayla Abi, durumu mahalle muhtarına ve çevre sakinlerine iletti. Yapılan ilk aramalardan sonuç alınamaması üzerine durum jandarmaya bildirildi. İhbarın ardından bölgeye, AFAD, Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İHH Arama Kurtarma, Osmangazi Belediyesi Arama Kurtarma, Mudanya Arama Kurtarma (MAK), Mudanya 911 Arama Kurtarma, ANDA Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin başlattığı arama çalışmasına ayrıca İnegöl İNDAK köpekli arama kurtarma ekibi de katıldı. Dron ile havadan destek verilen arama çalışmaları, bölgede etkili olan yağış nedeniyle zaman zaman güçlükle yürütülüyor.

Evciler Mahalle Muhtarı Hüseyin Mutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Mustafa amcamız sabah saatlerinde evden çıkıyor ve geri dönmüyor. Akşam saatlerinde durum tarafıma bildirildi. Köylülerimizle birlikte arama yaptık ancak sonuç alamadık. Bunun üzerine jandarmaya haber verdik. Tüm ekipler bölgede yoğun şekilde çalışma yürütüyor. Şu ana kadar kendisine ulaşılamadı, aramalar devam ediyor. İnşallah hayırlı bir haber alırız" dedi.

Haber-Kamera: Özgül ATABEY/MUDANYA(Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi! İşte aldığı oy sayısı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
Game of Thrones gerçek oldu, Avrupa ülkesi 'Gece Nöbetçileri' kurdu

Game of Thrones gerçek oldu, Avrupa ülkesi "Gece Nöbetçileri" kurdu
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
Trabzon'da İYİ Partili isme tepki: Şehitler üzerinden siyaset yapmaya utanmıyor musun?

Sürece karşı olan partinin mensubuna Trabzon'da şok tepki
19 yaşındaki halini paylaşan Pınar Altuğ'un fotoğrafı olay oldu

19 yaşındaki hali olay oldu
Altın için temkinli: İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı

İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı
Kim Kardashian'ın beyin taramasından 'düşük aktivite' çıktı

Beyin taramasına giren Kim Kardashian, sonucu görünce şaşkına döndü
Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! Pazarlığın başlayacağı rakam da belli gibi

Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! İşçinin eli güçleniyor
İş insanına evinin önünde silahlı saldırı

İş insanına evinin önünde silahlı saldırı
3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor: Taşındığımız her yere götürüyoruz

Fıkra gibi! 3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor
Beşiktaş'a Rıdvan Yılmaz'dan kötü haber

Beşiktaşlıları kahreden sakatlık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.