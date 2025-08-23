Alzheimer Hastası Lüleburgaz'da Nehir Kenarında Bulundu
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kaybolan 75 yaşındaki Alzheimer hastası Mehmet K, geniş çaplı arama çalışmaları sonucunda Ergene Nehri kıyısında bulundu. İlk müdahale ardından hastaneye kaldırıldı.
Akşam saatlerinde Seyitler köyündeki evinden ayrılan 75 yaşındaki Mehmet K'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, köy ve çevresinde geniş çaplı arama çalışması başlattı.
İz takip köpeklerinin de kullanıldığı yaklaşık 7 saatlik çalışma sonucu Mehmet K, Ergene Nehri kıyısındaki mezarlık mevkisinde suyun içinde oturur halde bulundu.
UMKE görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Mehmet K, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel