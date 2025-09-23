Alzheimer Hastası Kişi, Kırklareli'nde Ormanda Bulundu
Kırklareli'nde kaybolan Alzheimer hastası Hüseyin Dereci, ekiplerin 3 saat süren arama çalışması sonucunda ormanda bulundu ve yakınlarına teslim edildi.
Kırklareli'nde kaybolan Alzheimer hastası ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla ormanda bulundu.
Alınan bilgiye göre, Kapaklı köyünde kaybolan Hüseyin Dereci'nin (68) yakınları 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Kayıp kişi, yaklaşık 3 saatlik arama sonucu ormanlık alanda bulundu. Dereci, daha sonra yakınlarına teslim edildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel