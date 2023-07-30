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Alzheimer hastası kayıp şahıs Gölcük Gölü'nde ölü bulundu

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde kayıp olarak aranan 82 yaşındaki Alzheimer hastası, Gölcük Gölü'nde ölü bulundu. İzmir İl Jandarma SAK timi tarafından gölden çıkarılan cesedin, kayıp ihbarı verilen Mehmet Aydın'a ait olduğu tespit edildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kayıp olarak aranan 82 yaşındaki Alzheimer hastası, Gölcük Gölü'nde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Ödemiş ilçe jandarma ekipleri, dün saat 15.00 sıralarında Gölcük Gölü'nde bir ceset olduğu ihbarı üzerine olay yerine gitti. Bölgeye sevk edilen İzmir İl Jandarma SAK timi tarafından gölden çıkarılan cesedin, 24 saat önce kayıp ihbarı verilen Alzheimer hastası 82 yaşındaki Mehmet Aydın'a ait olduğu tespit edildi. Aydın'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Gölcük İzmir Güncel Haberler

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