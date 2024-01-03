Alzheimer hastası kayboldu, AFAD tarafından bulundu

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kendisinden haber alınamayan alzheimer hastası, AFAD tarafından evinden yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulundu.

Muradiye Mengencik köyünde oturan 85 yaşındaki Uğurlu Kırmızıtaş'ın sabah saatlerinde evde olmadığını fark eden yakınları, çevredeki tarım arazilerinde yaptıkları aramada kendisine ulaşamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgede jandarma ve AFAD'ın koordinesinde AFAD gönüllüleri Derneği (AFGD), Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma Derneği (UKSAR), İHH Arama Kurtarma, Düzce Üniversitesi Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma Birimi (DÜAK), Düzce Gönüllü Arama Kurtarma Derneği (DAKE) ve ANDA tarafından arama çalışması başlatıldı.

Yakınlardaki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Kırmızıtaş'ın akşam Düzce Merkez Bahçeşehir bölgesinde görüldüğünü tespit etti.

Evinden yaklaşık 20 kilometre uzakta bir akaryakıt istasyonu yakınında otururken bulunan Kırmızıtaş, sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.