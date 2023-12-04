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Alzheimer hastası kayalık bölgede bulundu

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde evinden çıkan Alzheimer hastası Ş.Ö., jandarma tarafından kayalık bölgede ayağı kırık halde bulundu. Sağlık görevlileri tarafından müdahale edilen Ş.Ö., hastaneye kaldırıldı.

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde evinden çıktıktan sonra kaybolan Alzheimer hastası Ş.Ö. (72), jandarma tarafından kayalık bölgede ayağı kırık halde bulundu.

Nizip ilçesindeki evinden çıktıktan sonra geri dönmeyen Alzheimer hastası Ş.Ö.'nün yakınları, jandarmaya başvurdu. İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı aramalarda Ş.Ö.'yü, evinin 3 kilometre uzağında kayalık bölgede ayağı kırık halde buldu. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Ş.Ö., hastaneye kaldırıldı. Ş.Ö., tedavisinin ardından ailesine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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