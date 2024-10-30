Üye Girişi
Haberler

Alzheimer Hastası Kadın Ormanda Ölü Bulundu

Alzheimer Hastası Kadın Ormanda Ölü Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da 5 gündür kayıp olan Alzheimer hastası Gülsüm Güngör, ormanda ölü bulundu. Olay şüpheli olarak değerlendiriliyor ve soruşturma devam ediyor.

SAMSUN'da 5 gündür kayıp olan Alzheimer hastası Gülsüm Güngör (80), ormanda ölü bulundu. Güngör'ün ölümü, şüpheli olarak değerlendirildi.

Olay, Canik ilçesi Teknepınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; mantar toplamak için ormana giden kişi, 5 gündür kayıp olan Alzheimer hastası Gülsüm Güngör'ü yerde hareketsiz halde buldu. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Güngör'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık görevlileri, olayı şüpheli ölüm olarak değerlendirdi. Güngör'ün cansız bedeni, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Güvenlik 3-sayfa Sağlık Güncel Samsun

CHP lideri Özel'den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde

Terörden gözaltına alınan başkana elindeki belgeyle sahip çıktı

 Erdoğan'dan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilk yorum

Erdoğan'dan CHP'li başkanın gözaltına alınmasına ilk yorum

 CHP'liler Ahmet Özer'e destek vermesini beklerken Mansur Yavaş sergi paylaşımı yaptı

CHP'liler Ahmet Özer paylaşımı beklerken Mansur Yavaş bakın ne yaptı
Eşine, kardeşine ve oğluna sahip çıkan Narin'in babasından kafa karıştıran sözler

Narin Güran'ın babasından kafa karıştıran sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 30 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! BALKABAKLI KESTANE ÇORBASI TARİFİ | MasterChef Balkabaklı Kestane çorbası nasıl yapılıyor, malzemeleri neler? EZOGELİN ÇORBASI TARİFİ | MasterChef Ezogelin çorbası nasıl yapılıyor, malzemeleri neler? Teri Garr öldü mü? Friends Teri Garr kimdir, kaç yaşında öldü? KURU BAMYA ÇORBASI TARİFİ | MasterChef Kuru Bamya çorbası nasıl yapılıyor, malzemeleri neler? KARALAHANA ÇORBASI TARİFİ | MasterChef Karalahana çorbası nasıl yapılıyor, malzemeleri neler? BEYRAN ÇORBASI TARİFİ | MasterChef Beyran çorbası nasıl yapılıyor, malzemeleri neler? AYAK PAÇA ÇORBASI TARİFİ | MasterChef Ayak Paça çorbası nasıl yapılıyor, malzemeleri neler? MADIMAK ÇORBASI TARİFİ | MasterChef Madımak Çorbası nasıl yapılıyor, malzemeleri neler? SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ: Sözleşmeli Öğretmenlik atama tercihleri ne zaman? Sözleşmeli öğretmen atama tarihleri! Brighton-Liverpool maçı ne zaman? Ferdi Kadıoğlu oynayacak mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.