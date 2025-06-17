Alzheimer Hastası Kadın Kayıp, Cesedi Kızılırmak'ta Bulundu

Alzheimer Hastası Kadın Kayıp, Cesedi Kızılırmak'ta Bulundu
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Sivas'ta 2 gündür kayıp olarak aranan 69 yaşındaki Alzheimer hastası Gülizar Şanlı'nın cesedi Kızılırmak Nehri'nde bulundu. Ailesi tarafından kayıp bildirilmesinin ardından yapılan arama çalışmalarıyla kadının cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Sivas'ta 2 gündür kayıp olarak aranan 69 yaşındaki Alzheimer hastası kadının cesedi Kızılırmak'ta bulundu.

Esentepe Mahallesi'nde yaşayan, evli ve 3 çocuk annesi Alzheimer hastası Gülizar Şanlı, 15 Haziran'da evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.

Ailesinin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ve AFAD ekipleri ile ANDA Derneği üyeleri, kent merkezinde Şanlı'yı arama çalışması başlattı.

Yaklaşık 25 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, yaşlı kadının en son Karşıyaka Mahallesi civarında görüldüğünü tespit etti.

Bölgede dün gece arama yapan ve sonuç alamayan ekipler, sabah aynı yerde yeniden arama çalışmalarına başladı.

AFAD ekipleri, Kızılırmak'ta yaptığı aramada, Şanlı'nın cansız bedenine ulaştı.

Ekiplerce sudan çıkartılan Şanlı'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
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