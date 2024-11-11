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Alzheimer Hastası Kadın Evinde Yangında Hayatını Kaybetti

Alzheimer Hastası Kadın Evinde Yangında Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde yalnız yaşayan 81 yaşındaki Alzheimer hastası Ayşe Yıldız, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Yangın, imamın durumu fark etmesiyle itfaiye ve sağlık ekipleriyle kontrol altına alındı, ancak Yıldız'ın cansız bedeni bulundu.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Alzheimer hastası Ayşe Yıldız (81), yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Manavgat'ın Hacıobası Mahallesi'nde saat 06.00 sıralarında, Ayşe Yıldız'ın tek başına yaşadığı evde yangın çıktı. Sabah namazı için camiye giden imamın durumu fark edip haber vermesi üzerine adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahalleli ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu, oturma odasında başlayan yangın, evin diğer odalarına sıçramadan söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından yapılan soğutma çalışması sırasında evde tek başına yaşayan Alzheimer hastası Ayşe Yıldız'ın cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemenin ardından Ayşe Yıldız'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Klimadan çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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