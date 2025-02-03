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Alzheimer Hastası Kadın Balkondan Düşerek Yaralandı

Alzheimer Hastası Kadın Balkondan Düşerek Yaralandı
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, Alzheimer hastası 64 yaşındaki Aynur G. balkondan düşerek yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir binanın ikinci katındaki dairenin balkonundan düşerek yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Şirintepe Mahallesi Bursa Caddesi'ndeki 3 katlı binanın ikinci katında yaşayan Alzheimer hastası Aynur G. (64) balkona çıktığı esnada dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Aynur G'nin düştüğünü gören binanın alt katındaki kahvehanede bulunanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi tarafından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aynur G'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.

Aynur G'nin kızı pazara gittiği için evde yalnız olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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