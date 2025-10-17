Alzheimer Hastası İslam Temeş İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

IĞDIR'da 7 gün önce evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Azheimer hastası İslam Temeş'i (80) arama çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar 52 kilometrekarelik alan taranırken, Temeş'in izine ulaşılamadı.

Küllük köyünde yaşayan eski muhtar İsmail Temeş, 10 Ekim'de saat 14.00 sıralarında ayrıldığı evine bir daha dönmedi. Alzheimer hastası Temeş'in yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, JAK, UMKE, Jandarma Komando ve güvenlik korucuları sevk edildi. 2 ayrı dron kamerasının yanı sıra iz takip köpeğinin de kullanıldığı aramalarda ekipler bugüne kadar 52 kilometrekarelik alanda çalışma yaptı. Sazlıkların yanı sıra ot yığınlarında da arama yapan ekipler, Temeş'in izine rastlayamadı.Ekipler, İslam Temeş'i arama çalışmalarını sürdürüyor.

Haber: Özkan AYDIN - Suat DENİZ / IĞDIR,