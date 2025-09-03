Haberler

Alzheimer Hastası Hayriye Şen İçin Arama Çalışması Başlatıldı

Güncelleme:
Aydın'ın İncirliova ilçesinde, evinden çıktıktan sonra geri dönmeyen 86 yaşındaki Alzheimer hastası Hayriye Şen için jandarma ve vatandaşlar tarafından arama çalışmaları başlatıldı.

İncirliova ilçesine bağlı Karabağ Mahallesi'nde oturan ve Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Hayriye Şen, gece saatlerinde evinden ayrıldı. Yaşlı kadının evinde olmadığını gören yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine Şen'in bulunması için arama çalışması başlatıldı. Mahalle çevresinde jandarma ekiplerince yapılan arama çalışmasına, mahallede oturan vatandaşlar da destek verdi. Şen'in bulunması için arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
