Alzheimer Hastası Gülizar Şanlı'nın Cansız Bedeni Bulundu

SİVAS'ta 2 gündür kayıp olarak aranan Alzheimer hastası Gülizar Şanlı'nın (69), Kızılırmak Nehri'nde cansız bedeni bulundu.

Esentepe Mahallesi'nde yaşayan, evli ve 3 çocuk annesi Alzheimer hastası Gülizar Şanlı, 15 Haziran Pazar günü saat 22.00 sıralarında evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Yakınlarının ihbarıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği, AFAD ve ANDA ekipleri, kent merkezinde geniş çaplı arama çalışması başlattı. Ekipler, Şanlı'nın izini sürebilmek için 25 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Şanlı'nın en son Karşıyaka Mahallesi civarında görüldüğü tespit edildi. Buradaki çalışmalardan da sonuç çıkmadı.

DALGIÇLAR BULDU

Diğer yandan bu sabah yeniden yoğunlaştırılan aramalar kapsamında Kızılırmak Nehri'nde dalgıç ekipleri, tarama yaptı. Saat 13.00 sıralarında nehirde yapılan arama çalışmaları sonucunda Gülizar Şanlı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Nehirden çıkarılan Şanlı'nın cesedi otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Şanlı'nın kesin ölüm nedeni otopside belirlenecek.