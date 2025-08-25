Alzheimer Hastası Bartın'da Dere Yatağında Ölü Bulundu

Alzheimer Hastası Bartın'da Dere Yatağında Ölü Bulundu
Bartın'ın Ulus ilçesinde yakınları tarafından haber alınamayan 65 yaşındaki Alzheimer hastası Kamil Kuru, yapılan arama çalışmaları sonucu dere yatağında ölü bulundu. Olayın ardından cesedi otopsi için hastaneye götürüldü.

???????Kasımlar Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde Kamil Kuru'dan (65) haber alamayan yakınları, durumu emniyet ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Arama çalışması başlatan ekipler, Kuru'yu evine yaklaşık 1 kilometre mesafedeki dere yatağında hareketsiz halde buldu.

Sağlık personelince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Kuru'nun cesedi, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
