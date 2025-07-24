Alzheimer Hastası 95 Yaşındaki Adam Ormanlık Alanda Ölü Bulundu

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Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde 10 gündür kayıp olan 95 yaşındaki Alzheimer hastası Durak Ünal, ormanlık bir alanda ölü bulundu. Ekipler, Ünal'ın cesedini evine 3 kilometre uzaklıkta buldu.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde 10 gündür haber alınamayan 95 yaşındaki Alzheimer hastası Durak Ünal, ormanlık alanda ölü bulundu.

İlçeye bağlı Baştürk Mahallesi'nde 10 gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Ünal'ın bulunması için AFAD, Orman Genel Müdürlüğü ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, Ünal'ın cesedini, evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Yazdiğin mevkisinde ormanlık alanda buldu.

Cenaze, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yozgat Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
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