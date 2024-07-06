Alzheimer hastası 19 saat sonra uyurken bulundu

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, dün kaybolan Alzheimer hastası Yaşar Eren (80), yaklaşık 19 saat sonra jandarma tarafından evlerinin arkasındaki portakal bahçesinde uyurken bulundu.

Milas'ın Ören Mahallesi'nde dün saat 17.00 sıralarında evinden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen Yaşar Eren'in yakınları, jandarmaya kayıp müracaatında bulundu. Jandarma ve AFAD görevlileri, Eren'in bulunması için bölgede arama başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla Alzheimer hastası Yaşar Eren, saat 12.00 sıralarında, evlerinin arkasındaki portakal bahçesinde uyurken bulundu.