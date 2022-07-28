Son dakika haberleri | ALÜMİNYUM PROFİL ÜRETİMİ YAPILAN FABRİKADA YANGIN: 1 YARALI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | ALÜMİNYUM PROFİL ÜRETİMİ YAPILAN FABRİKADA YANGIN: 1 YARALI

Bir son dakika haberine göre KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bir alüminyum profil fabrikasında çıkan yangında 1 işçi yaralandı.

 - Güncelleme:

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bir alüminyum profil fabrikasında çıkan yangında 1 işçi yaralandı. İşçi hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Gebze Pelitli Mahallesi Tavşanlı Yolu Caddesi üzerindeki alüminyum profil üretimi yapılan fabrikanın basınç tankında yaşanan patlama sonrasında çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşan ve ismi öğrenilemeyen bir işçiyi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

İtfaiye ekipleri ise fabrikanın çatı kısmındaki izolasyon malzemelerine de sıçrayan yangını söndürmek için, çatıda bulunan sacı keserek müdahalede bulundu. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın sonucu fabrikada küçük çaplı hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Gebze Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title