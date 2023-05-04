Aluform Pekintaş fabrikasında sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan işçiler protesto ediyor

MERVE GÜVEN

Düzce'deki Aluform Pekintaş fabrikasında çalışan metal işçisi Tanzer Aydın, sendikalı oldukları gerekçesiyle 35 arkadaşı ile birlikte işten çıkarıldıklarını öne sürdü. Fabrika önünde başlattıkları protesto eyleminin valilik kararı ile engellendiğini aktaran işçi Aydın, "Sesimizi duyurmak için fabrikanın önüne gittiğimiz zaman da 5 dakika içerisinde karakola davet ediliyoruz, ifademiz alınıyor. Birçok arkadaşımızın müdür tarafından ikna edilerek, korkutularak e-devlet şifreleri alınarak sendikadan istifa etmeleri sağlandı. Şu an fabrikada bir tane sendikalı bırakmadılar. Şu an ben iyi kötü maaş bağlandığı için mağdur değilim ama diğer arkadaşlarımız mağdur, bu yüzden onlar için mücadelemize devam ediyoruz" dedi. Fabrika avukatı ise konunun mahkemeye taşındığını belirtti, iddialara yanıt vermeyeceklerini açıkladı.

Düzce'de Aluform Pekintaş fabrikasında çalışan 35 işçinin; Türk Metal Sendikası'na üye oldukları için 19 Ekim 2022'de tazminatsız bir şekilde işten çıkarıldıkları iddia edildi. Fabrikanın önünde işe dönüş için yaptıkları eylemlerin Düzce Valiliği tarafından engellendiğini belirten işçilerden Tanzer Aydın, 12 işçinin karara karşı dava açtığı bilgisini verdi. Yaşadıklarını ANKA Haber Ajansı'na anlatan Aydın, şunları dile getirdi:

"FABRİKA ÖNÜNDE DURMAMIZA İZİN VERMEDİLER"

"25 senedir Düzce'de faaliyet gösteren Aluform Pekintaş fabrikasında çalıştım. Sendikaya üye olduktan sonra sendikal nedenlerden dolayı istifa etmem söylendi. Kabul etmeyince de işten atıldım. 19 Ekim itibariyle mücadeleye başladık ama fabrikanın önüne gittiğimiz zaman kesinlikle durmamıza izin vermediler. En son 2 gün önce valiye Haber'>haber vererek izin aldığımız halde karakoldan gelerek vali emriyle uzaklaştırıldık. Dün tekrar gittiğimizde bu sefer tutuklama kararına uğradık. Akşama kadar 2 tane mahkeme gördük, avukatımızın çalışmaları neticesinde mahkemeden beraat ettik. Biz anayasanın bize vermiş olduğu hakları kullanmak istememize rağmen fabrikanın önünde en fazla 5 dakika durabildik. Bir de Valilik devreye giriyor, deprem bölgesine konteyner yapıldığını bahane ederek, bizler üretimi engelliyormuşuz, bu bahanelerle Valilik tarafından bir şekilde kararla uzaklaştırılıyoruz. Derdimizi kimseye anlatamıyoruz, ben aşağı yukarı 7 ay işsizlik parası bile alamadım.

"SESİMİZİ DUYURMAK İÇİN FABRİKANIN ÖNÜNE GİTTİĞİMİZ ZAMAN DA 5 DAKİKA İÇERİSİNDE KARAKOLA DAVET EDİLİYORUZ, İFADEMİZ ALINIYOR"

Ben şu an emekliyim. Ama diğer arkadaşlarım çeşitli nedenlerle 49'üncü 21'inci maddeden yüz kızartıcı suçlar gibi maddelerden atıldıkları için onlar dahi şu an işsizlik parası alamıyorlar. Herkes mağdur durumda. Kimse de yardımcı olmuyor arkadaşlarımıza. Biz de bu sesimizi duyurmak için fabrikanın önüne gittiğimiz zaman da 5 dakika içerisinde karakola davet ediliyoruz, ifademiz alınıyor. Sonuçta anayasanın maddesi açık şekilde diyor ki 'İzin almaksızın, haber vermek kaydıyla herkesin silahsız ve belli bir kaygılar içerisinde gösteri yapma özgürlüğüne sahiptir' Biz bunu söylüyoruz ama bir türlü derdimizi kimseye anlatamıyoruz. Valilik taflanından sürekli uzaklaştırılıyoruz. Derdimizi anlatmaya kalktığımız zaman da haklarımız da verilmiyor. Sorduğum zaman da bizlere bir şekilde iftiralar atılarak yalanlanıyoruz. Derdimizi kimseye anlatamıyoruz.

"BEN GEÇEN AY EMEKLİ OLDUM O ANA KADAR DA İŞSİZLİK PARASI DAHİ ALMADIM, 5 KURUŞ TAZMİNATIMIZI DA VERMEDİLER"

19 Ekim 2022 tarihiyle ben ve 4 arkadaşım ilk etapta işten atıldık, bunun akabinde 35 kişi. Bunun 12'si mahkemeye verdik biz, diğerleri kendi isteği ile, çünkü kötü maddeden atıldığımız için işsizlik parası ve tazminatları uzun süreceği için mağdur oluruz diye imza atarak tazminatlarını aldı. Aşağı yukarı 7 aydır bu süreç devam ediyor. Ben geçen ay emekli oldum o ana kadar da işsizlik parası dahi almadım, 5 kuruş tazminatımızı da vermediler. Benim iki tane çocuğum okuyor, ailemi geçindirmek zorunda olduğum bir gelire ihtiyacım var. Yıllardır ne kadar birikimimiz varsa hepsini tükettik gelirimiz olmadığı için. Diğer arkadaşlar da benim yaşadığım gibi mağduriyetler yaşadı hep aileleri tarafından desteklendiler çünkü işe giremedi, çünkü patron Düzce'de bütün fabrikalara bu adamları kesinlikle işe almayın diye talimat verdi.

"BİRÇOK ARKADAŞIMIZ E-DEVLET ŞİFRELERİ ALINARAK SENDİKADAN İSTİFA ETMELERİ SAĞLANDI. ŞU AN FABRİKADA BİR TANE SENDİKALI BIRAKMADILAR"

Bizim istediğimiz normal haklarımızdı ama bunlar kafalarına göre kıdemi, ihbarı vermeyeceğiz… Biz o yüzden mahkemeye gittik 12 kişi, mahkeme sürecimiz devam ediyor. Bu süreci de Türk Metal Sendikası tarafından savunuluyor. Basın susturuldu, Düzce'de hiçbir basın bizle ilgili haber yapmıyor, gösteri yapacağımız zaman da engelleniyor. Hiç kimse yapsak dahi bunları haber yapmıyor. Bizim öyle uçuk kaçık talebimiz yok, şu anda emekli oldum 15-16 bin lira almam gerekirken bana bağlanan maaş 7 bin 350 lira, 7 bin 500 liraya tamamlandı. Bize hep yalan söylenmiş geçmiş zamanlarda (maaşın) yarısını bankaya yarısını elden verdiler. Mesailerimizi göstermediler, baştan bilemedik emekli olduğumuzda da bunun faturasını düşük maaş alarak ödedik. Bu süreçte 35 insan öyle basit mevzulardan atıldı ki akıllara durgunluk verir. Birçok arkadaşımız müdür tarafından ikna edilerek, korkutularak e-devlet şifreleri alınarak sendikadan istifa etmeleri sağlandı. Şu an fabrikada bir tane sendikalı bırakmadılar. Şu an ben iyi kötü maaş bağlandığı için mağdur değilim ama diğer arkadaşlarımız mağdur, bu yüzden onlar için mücadelemize devam ediyoruz."

ANKA Haber Ajansı, işçi Aydın'ın iddialarını Düzce Aluform Pekintaş fabrikası yönetimine aktardı. Yetkililerin yönlendirdiği fabrika avukatı iddiaların mahkemeye taşındığını için cevap haklarını kullanmayacaklarını ifade etti.