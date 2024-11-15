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Altyapı Çalışmasında Göçük: İşçi Kurtarıldı

Altyapı Çalışmasında Göçük: İşçi Kurtarıldı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında toprak altında kalan işçi Kerem G. itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında toprak altında kalarak ağır yaralanan işçi Kerem G. (49) itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarma anı kameraya yansıdı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Çalıkavak Sokak'ta meydana geldi. BUSKİ'nin taşeron firması çalışanlarının yağmur suyu ve kanalizasyon altyapı çalışması sırasında göçük oluştu. İşçilerden Kerem G. kayan toprağın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler toprak altında kalan işçiyi yarım saat süren çalışmayla yaralı kurtardı. Sağlık görevlileri tarafından müdahalesi yapılan Kerem G., İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kerem G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken kurtarma anı ise kameraya yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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