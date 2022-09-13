Altyapı çalışmasında göçük altında kalan işçi kurtarıldı Güncel Haberler Elazığ'da altyapı çalışmasında göçük altında kalan işçi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Elazığ'da altyapı çalışmasında göçük altında kalan işçi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Hicret Mahallesi protokol yolu kenarında yürütülen kanalizasyon çalışması sırasında göçük meydana geldi. İşçilerden Sabri Uğur, toprak altında kaldı. Çevredekiler durumu AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, işçiyi toprak altından çıkardı. Uğur, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / İsmail Şen Elazığ Güncel Haberler

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