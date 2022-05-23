Osmaniye'de göçük altında kalan işçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı - Haberler

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Osmaniye'de göçük altında kalan işçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı

AA - Ümit Kahrıman - Güncel
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Osmaniye'de altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi için kurtarma çalışması başlatıldı.

Osmaniye'de altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi için kurtarma çalışması başlatıldı.

Mimar Sinan Mahallesi Güney Çevre Yolu üzerinde devam eden Osmaniye Belediyesi'ne ait altyapı çalışması sırasında göçük meydana geldi.

Bölgede çalışan işçilerden birisi göçük altında kaldı.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri, toprak altındaki işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

AA / Ümit Kahrıman - Güncel

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