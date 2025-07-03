Altunköprü'deki Türkmen Gösterileri Sona Erdi

Irak'ın Kerkük kentine bağlı Altunköprü nahiyesindeki Türkmenler, yerel yönetimde kendilerine yer verilmediği gerekçesiyle 30 Haziran'da başlattıkları gösteriyi sona erdirdi.

Türkmen göstericiler, bürokrasideki atamalarda kendilerine yer verilmemesine karşı bugün Kerkük-Erbil kara yolunu trafiğe kapatarak protestolarına devam etti.

Kerkük yerel yönetiminin, Altunköprü nahiyesindeki belediye ve diğer kurumlarda görevlerin gözden geçirilmesi için komisyon oluşturma kararı almasının ardından gösteriler sona erdi.

Kerkük İl Meclisi Üyesi Ahmed Remzi Köprülü, başlatılan barışçıl gösterinin yerel hükümet üzerinde önemli bir etkisi olduğunu savundu.

Yaklaşık 4 gündür devam eden gösterilerin sonuç verdiğini belirten Köprülü, Kerkük yerel yönetiminin sorunun çözümü için bir komisyon oluşturduğunu kaydetti.

Oluşturulan komisyonda Türkmen, Arap ve Kürt üyelerin yer alacağını aktaran Köprülü şöyle devam etti:

"Altunköprü nahiyesinde başta belediye olmak üzere diğer kurumlardaki görevler yeniden gözden geçirilecek. Bunun için de bir komisyon oluşturuldu. Türkmenler de bu komisyonun içinde. Bu yüzden gösteriyi sonlandırıyoruz.

Nahiyedeki önemli üç görevden en az biri Türkmenlere verilecek. Altunköprü nahiyesi için önemli kalkınma projeleri hayata geçirilecek."

Irak Türkmen Cephesi Sivil Toplum Örgütleri Başkanı İstabrak Yazaroğlu da AA muhabirine, gösterinin sonuç vermesinden dolayı memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

"Türkmenler bu gösteriyle kendi kasabalarında iradelerini kanıtladılar." diyen Yazaroğlu, Irak Türkmen Cephesi olarak göstericileri desteklediklerini belirtti.

Nahiye polis müdürlüğü görevinin Türkmenlere verileceğinin kesinleştiğini bildiren Yazaroğlu, kurulacak komisyonun çalışmalarını yakından takip edeceklerini belirtti.

Ne olmuştu?

Irak'ın Kerkük kentine bağlı, Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Altunköprü nahiyesinde, belediye başkanlığındaki değişiklikte Türkmenlere yer verilmemesi, yöre halkının tepkisine neden oldu.

Altunköprü'deki yüzlerce Türkmen "yerel yönetimden dışlandıkları" gerekçesiyle 30 Haziran'da gösteri başlattı.

Göstericiler, çadır kurarak başlattıkları protestolardaki taleplerine Kerkük yerel yönetiminden yanıt alamayınca bugün Kerkük-Erbil kara yolunu trafiğe kapattılar.

Bu gelişmeler üzerine Kerkük yerel yönetimi, nahiyedeki tüm kurum ve kuruluşlardaki görev dağılımını gözden geçirmek için komisyon oluşturma kararı aldı.