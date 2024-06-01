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Altun, Yunus Paksoy'a geçmiş olsun dileğinde bulundu

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, canlı yayında FETÖ mensubunun saldırısına uğrayan CNN Türk ve Hürriyet'in ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'a geçmiş olsun dileğinde bulundu. Altun, saldırıya karışanların hak ettiği cezayı alması için ABD'li merciler nezdinde adımlar atacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, canlı yayın esnasında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubunun saldırısına uğrayan CNN Türk ve Hürriyet'in ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Gazetecilik mesleğini icra ederken bir FETÖ mensubu tarafından saldırıya uğrayan CNN Türk ve Hürriyet ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'a en samimi geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Maruz kaldığı "alçak saldırı" sonrası Paksoy ile görüştüğünü bildiren Altun, "İlgili makamlarımızca bu meselenin takipçisi olacağımızdan ve bu alçakça saldırıya karışanların hak ettiği cezayı alması için ABD'li merciler nezdinde her türlü adımı atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." açıklamasında bulundu.

Dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye düşmanı teröristlerle mücadele etmeye devam edeceklerini vurgulayan Altun, "hakikatperver" gazetecilere bu mücadeleye omuz verdikleri için şükran borçlu olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Fahrettin Altun Hürriyet CNN Türk Politika Güncel Haberler

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