Altun: "Türkiye'ye karşı yürütülen dezenformasyona karşı büyük bir mücadele içindeyiz" - Haberler

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Altun: "Türkiye'ye karşı yürütülen dezenformasyona karşı büyük bir mücadele içindeyiz"

AA - Hüseyin Bardakcı - Güncel
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen UMED Uluslararası Medya Akademisi Sertifika Programı'na katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen UMED Uluslararası Medya Akademisi Sertifika Programı'na katıldı. (2)

AA / Hüseyin Bardakcı - Güncel

Fahrettin Altun Güncel Haberler

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