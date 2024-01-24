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Yeni Şafak Gazetesi 30. yılını kutladı, Cumhurbaşkanı Erdoğan etkinliğe video mesaj gönderdi

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Yeni Şafak Gazetesi, kuruluşunun 30. yılını Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinlikle kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesaj gönderdiği etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin dünyada en çok dezenformasyona maruz kalan ülke olduğunu belirtti.

YENİ Şafak Gazetesi kuruluşunun 30'uncu yılını Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinlikle kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesaj gönderdiği etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye bugün dünyada en çok, dezenformasyona maruz kalan ülke olarak tasnif edilmektedir" dedi.

Yeni Şafak Gazetesi, kuruluşunun 30'uncu yıl dönümünü Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinlikle kutladı. "Yeni Şafak- Türkiye'nin Birikimi 30 Yaşında" programına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül ve çok sayıda davetli katıldı. Programda konuşan Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Hayrettin Karaman hocamızın ifadesiyle Yeni Şafak, gölgesi altında nice insanımızın gölgelendiği bir çınardır. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı ve dirayetli liderliği ve milletimizin ferasetiyle ülkemiz önüne konulmak istenen bariyerleri yerle bir etti. Türkiye o dönemden bu güne şahlanış dönemine girdi" dedi.

"TÜRKİYE BUGÜN BÜTÜN DÜNYADA EN ÇOK DEZENFORMASYONA MARUZ KALAN ÜLKEDİR"

Altun, Türkiye'nin bütün dünyada en çok dezenformasyona maruz kalan ülke olduğunu belirterek, "Türkiye bugün bütün dünyada, yeni medya araşları üzerinden  devşirilen hibrit tehditlere en fazla maruz kalan ülkedir. Türkiye bugün Türkiye bugün dünyada en çok, dezenformasyona maruz kalan ülke olarak tasnif edilmektedir. Bunun arkasında iktidar mücadelesi var. Bunun arkasında açık ve net olarak ifade etmemiz gerekir ki, bir küresel, siyasal mühendislik projesi var. Nedir bu? Türkiye'yi yeniden batıcı bağımlı düzenin bir unsuru haline getirmek. Yeniden batılı sömürge düzeninin izinde giden bağımlı bir aktöre dönüştürme ve onu iddialarından vazgeçirmek" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Rami Kütüphanesi Türkiye Medya Politika Güncel Haberler

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