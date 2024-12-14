Altun, Stratcom Summit 24 Kapsamında İkili Görüşmeler Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Uluslararası Stratejik İletişim Forumu (Stratcom Summit 24) kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "İletişimde Yapay Zeka: Eğilimler, Tuzaklar ve Dönüşüm" temasıyla bu yıl dördüncüsü İstanbul'da düzenlenen forum kapsamında, bazı ülkelerin iletişim ve enformasyon bakanlarıyla ikili görüşmeler yaptı.

Altun, forumun birinci gününde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Filistin Telekomünikasyon ve Dijital Ekonomi Bakanı Dr. Abed-Alrazzaq Natsheh, Pakistan Federal Enformasyon ve Yayın Bakanı Attaullah Tarar, Lübnan Enformasyon Bakanı Ziad Makary, Sırbistan Cumhuriyeti Enformasyon ve Telekomünikasyon Bakanı Dejan Ristic, İspanyol EFE Haber Ajansı Başkanı Miguel Angel Oliver ve Kamu Diplomasisinden Sorumlusu NATO Genel Sekreter Yardımcısı Marie-Doha Besancenot ile görüştü.

Forumun ikinci gününde ise Altun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Gabon İletişim ve Medya Bakanı, Hükümet Sözcüsü Laurence Ndong, Togo İletişim, Medya ve Kültür Bakanı, Hükümet Sözcüsü Yawa Ahofa Kouigan ve Arnavutluk Cumhuriyeti Medya ve Enformasyon Ajansı Genel Müdürü Alteo Hysi ile görüşme yaptı.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmelerde, bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra stratejik iletişim, yeni iletişim stratejileri, dijital medya, dezenformasyonla mücadele ve kriz yönetimi gibi konular ele alındı.