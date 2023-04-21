Altun: 'Sözde soykırım', siyasi hesaplardan beslenen bir iftiradan başka bir şey değildirCUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "1915 olaylarını tarihi ve hukuki dayanaktan yoksun şekilde 'sözde soykırım' olarak tanımlama ve sunma çabası, siyasi hesaplardan beslenen bir iftiradan...

Altun: 'Sözde soykırım', siyasi hesaplardan beslenen bir iftiradan başka bir şey değildir

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "1915 olaylarını tarihi ve hukuki dayanaktan yoksun şekilde 'sözde soykırım' olarak tanımlama ve sunma çabası, siyasi hesaplardan beslenen bir iftiradan başka bir şey değildir" dedi.

"Türkiye, gerçeklerin ortaya çıkarılması için gerekeni yapmaya hazırdır" diyen Altun, "Savaş şartlarında başvurulan zorunlu yer değiştirme politikalarının 1915 dahil, gayri insani sonuçlar doğurduğunu daha önce de açıklayan Türkiye, Ermenilerin acılarını paylaşmakta, Ermenistan'la iyi komşuluk ve karşılıklı saygı temelinde ilişkilerimizi geliştirmeye hazır olduğumuzu farklı vesilelerle ifade etmeye devam ediyoruz. İlişkilerimizi esir alan husumetin aşılması için başta diyalog olmak üzere nasıl hareket edilmesi gerektiğinin ipuçlarını veren Sayın Cumhurbaşkanımızın 23 Nisan 2014 tarihli taziye mesajı bu yaklaşımın en somut ifadesidir. Sevinçleri paylaşmak, acılara ortak olmak, tarihten doğru dersleri çıkararak geleceği inşa etmek bizlerin elindedir. Türkiye, bu hususta üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edecektir. Biz de bu doğrultuda ülkemiz, bölgemiz ve insanlık için hakikati savunmaya, hakikati anlatmaya devam edeceğiz. Hakikatin hakim olduğu bir iletişim ortamının inşasına katkıda bulunmayı sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.