Altun: "Kendilerine bağımlı olmayan her lidere operasyon yapmaya alışmış yayın organları yok hükmündedir" Güncel Haberler Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve programa katılanlar İstiklal Marşı'nın okunması Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen "Yapay Zeka... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve programa katılanlar İstiklal Marşı'nın okunması Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen "Yapay Zeka Çağında Dezenformasyonla Mücadele Yöntemleri" programına katıldı. (3) Kaynak: AA / Güncel Fahrettin Altun Konferans Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Altun: 'Kendilerine bağımlı olmayan her lidere operasyon yapmaya alışmış yayın organları yok hükmündedir' - Haberler

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