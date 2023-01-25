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Altun: "Kendilerine bağımlı olmayan her lidere operasyon yapmaya alışmış yayın organları yok hükmündedir"

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve programa katılanlar İstiklal Marşı'nın okunması Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen "Yapay Zeka...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve programa katılanlar

İstiklal Marşı'nın okunması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen "Yapay Zeka Çağında Dezenformasyonla Mücadele Yöntemleri" programına katıldı. (3)

Kaynak: AA / Güncel

Fahrettin Altun Konferans Güncel Haberler

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