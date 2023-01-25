Altun: "Kendilerine bağımlı olmayan her lidere operasyon yapmaya alışmış yayın organları yok hükmündedir"
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve programa katılanlar İstiklal Marşı'nın okunması Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen "Yapay Zeka...
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve programa katılanlar
İstiklal Marşı'nın okunması
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen "Yapay Zeka Çağında Dezenformasyonla Mücadele Yöntemleri" programına katıldı. (3)
Kaynak: AA / Güncel